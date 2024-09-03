(Ложкин Л) Федор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиОколо 1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Фадей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1752