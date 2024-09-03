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(Ложкин Л) Федор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Около 1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1727 г.р.
1731 г.р.
Около 1733 г.р.
Около 1737 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Фадей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: не указана

Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: (Ложкин Л) Лука Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 1752
Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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