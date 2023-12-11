Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яшина Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Яшина Анна Петровна

Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Яшин алекс Петрович

Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Яшин Иван Петрович

Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Петр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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