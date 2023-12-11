Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яшина Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Яшина Анна Петровна
Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Яшин алекс Петрович
Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Яшин Иван Петрович
Отец ребёнка: Яшин Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно