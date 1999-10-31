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Ефремов Сергей Кириллович

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Место рождения

Измайлово, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.12.1926

Дата смерти

31.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1926

Отец: Ефремов Кирилл Андреевич

Мать: Александра Макаровна

Измайлово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ионова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Ефремова Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.09.1954

Дочь: Рыбакова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Ефремова Нина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Нина Тимофеевна

Смерть
31.10.1999
Ступино, Ступино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старая Кашира", Ступинский р-н
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