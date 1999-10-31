Ефремов Сергей Кириллович
Место рождения
Дата рождения20.12.1926
Дата смерти31.10.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1926
Отец: Ефремов Кирилл Андреевич
Мать: Александра Макаровна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ионова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.09.1954
Дочь: Рыбакова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Ефремова Нина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Нина Тимофеевна
Смерть
31.10.1999
Ступино, Ступино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старая Кашира", Ступинский р-н