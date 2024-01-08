Бельтюкова (Бельтюкова) Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюкова (Бельтюкова) Ирина Константиновна

Место рождения

д. Зематы 1919.09.10,Зематы,Фаленский р-н,Кировская обл.--,1978) жительница: Свердл.обл. Красноуральск 40 Лет Октября 1 кв.46 паспорт выдан 1978.07.14

Дата рождения

10.?.1919

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1919

Отец: Бельтюков Константин

Мать: Бельтюкова Анисья Васильевна

д. Зематы 1919.09.10,Зематы,Фаленский р-н,Кировская обл.--,1978) жительница: Свердл.обл. Красноуральск 40 Лет Октября 1 кв.46 паспорт выдан 1978.07.14
1919.09.10,Зематы,Фаленский р-н,Кировская обл.--,1978) жительница: Свердл.обл. Красноуральск 40 Лет Октября 1 кв.46 паспорт выдан 1978.07.14
Смерть
2014
г. Красноуральск Свердловской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Красноуральск Свердловской области
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