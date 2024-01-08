Бельтюкова (Бельтюкова) Ирина Константиновна
Место рожденияд. Зематы 1919.09.10,Зематы,Фаленский р-н,Кировская обл.--,1978) жительница: Свердл.обл. Красноуральск 40 Лет Октября 1 кв.46 паспорт выдан 1978.07.14
Дата рождения10.?.1919
Дата смерти2014
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1919
Отец: Бельтюков Константин
д. Зематы 1919.09.10,Зематы,Фаленский р-н,Кировская обл.--,1978) жительница: Свердл.обл. Красноуральск 40 Лет Октября 1 кв.46 паспорт выдан 1978.07.14
1919.09.10,Зематы,Фаленский р-н,Кировская обл.--,1978) жительница: Свердл.обл. Красноуральск 40 Лет Октября 1 кв.46 паспорт выдан 1978.07.14
Смерть
2014
г. Красноуральск Свердловской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Красноуральск Свердловской области