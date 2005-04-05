Затравкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затравкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1920

Дата смерти

05.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1920

Отец: не указан

Мать: Затравкина Анастасия

Рождение ребёнка
24.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
16.10.1941

Сын: Павлов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
25.02.?

Сын: Павлов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович

Смерть
05.04.2005
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