Затравкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1920
Дата смерти05.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1920
Отец: не указан
Мать: Затравкина Анастасия
Рождение ребёнка
24.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
16.10.1941
Сын: Павлов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.02.?
Сын: Павлов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Павлович
Смерть
05.04.2005