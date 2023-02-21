Лобарева (Фамилии Нет) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фамилии Нет Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
22.10.1887 ст.
Сын: Лобарев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Овчинникова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Лобарев Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
30.07.1908 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович
Екатерининское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно