Лобарева (Фамилии Нет) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарева (Фамилии Нет) Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фамилии Нет Иван Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1880 ст.

Сын: Лобарев Феодор Яковлевич

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1887 ст.

Сын: Лобарев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Овчинникова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.

Сын: Лобарев Иоаким Яковлевич

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Лобарев Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.

Сын: Лобарев Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.07.1908 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Лобарев Яков Илларионович

Екатерининское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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