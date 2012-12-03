Хитрук Федор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрук Федор Савельевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

01.05.1917

Дата смерти

03.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Берлин
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Штутгарт
Смерть
03.12.2012
Москва, город федерального значения Москва
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