Хитрук Федор Савельевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1917
Дата смерти03.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1941
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Берлин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Штутгарт
Смерть
03.12.2012