Скакова Феодосия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скакова Феодосия Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скаков Василий Владимирович

Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Скаков Гордий Васильевич

Отец ребёнка: Скаков Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скаков Аникей Васильевич

Отец ребёнка: Скаков Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скаков Антон Васильевич

Отец ребёнка: Скаков Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скаков Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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