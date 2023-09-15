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Слепынин Иван Александрович

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

18.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1971

Отец: Слепынин Александр Николаевич

Мать: Мальц Татьяна Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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