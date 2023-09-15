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Слепынин Иван Александрович
Слепынин Иван Александрович
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Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
18.04.1971
Пол
Мужской
Отец
Слепынин Александр Николаевич
1948 г.р.
Мать
Мальц (Слепынина) Татьяна Николаевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1971
Отец:
Слепынин Александр Николаевич
Мать:
Мальц Татьяна Николаевна
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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