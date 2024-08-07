Ганичева (Яковлева) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1983
Дочь: Ганичева Юлия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.04.1987
Сын: Ганичев Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.12.1999
Дочь: Лебедева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лебедев Александр Алектинович
Череповец, город Череповец, Вологодская область