Ганичева (Яковлева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичева (Яковлева) Ирина Николаевна

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Место рождения

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1983

Дочь: Ганичева Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.04.1987

Сын: Ганичев Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Лебедева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лебедев Александр Алектинович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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