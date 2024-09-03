Kirchgessner Kaspar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kirchgessner Kaspar

Место рождения

Вюрцбург

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kirchgessner Anna Maria

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Kirchgessner) Christina

Мать ребёнка: Kirchgessner Anna Maria

Рождение ребёнка
1752

Сын: Kirchgessner Peter

Мать ребёнка: Kirchgessner Anna Maria

Смерть
Неизвестно

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