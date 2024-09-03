Kirchgessner Kaspar
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kirchgessner Anna Maria
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Kirchgessner) Christina
Мать ребёнка: Kirchgessner Anna Maria
Рождение ребёнка
1752
Сын: Kirchgessner Peter
Мать ребёнка: Kirchgessner Anna Maria
Смерть
Неизвестно