Волкова (Ананьева) Мария Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ананьева) Мария Иларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1907 ст.

Муж: Волков Михаил Сергеевич

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, село Шартаново
Венчание в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии (ОГКУ ГАКО 56-25-269-75об-76)
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Волков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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