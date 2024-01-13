Волкова (Ананьева) Мария Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1907 ст.
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, село Шартаново
Венчание в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии (ОГКУ ГАКО 56-25-269-75об-76)
Рождение ребёнка
1908 ст.
Отец ребёнка: Волков Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно