Мазин Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения19.03.1929
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1929
Отец: Мазин Александр
Мать: Мазина Мария
Рождение ребёнка
25.02.1956
Мать ребёнка: Мазина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1958
Дочь: Пицына Елена Витальевна
Мать ребёнка: Мазина Валентина Васильевна
Смерть
2000
Семибратово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область