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Мазин Виталий Александрович

Место рождения

Козлово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.03.1929

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1929

Отец: Мазин Александр

Мать: Мазина Мария

Козлово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.02.1956

Сын: Мазин Юрий Витальевич

Мать ребёнка: Мазина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1958

Дочь: Пицына Елена Витальевна

Мать ребёнка: Мазина Валентина Васильевна

Смерть
2000
Семибратово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область