Юткин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Юткин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Коробкова Марина Степановна
Мать ребёнка: Дарья
Кашировка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Осуждение
13.03.1933
к 3 годам лишения свободы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Неизвестно