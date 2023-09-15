Юткин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮткин Степан Иванович

Юткин Степан Иванович

Место рождения

Токмово, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Юткин Иван

Мать: не указана

Токмово, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Коробкова Марина Степановна

Мать ребёнка: Дарья

Кашировка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Осуждение
13.03.1933
к 3 годам лишения свободы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юткин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close