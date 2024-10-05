Зайцева Надежда Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Восприемник
27.05.1887 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сергей Васильевич Сергеев
Смерть
Неизвестно