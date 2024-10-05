Зайцева Надежда Николаева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Надежда Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Восприемник
27.05.1887 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Сергей Васильевич Сергеев
Смерть
Неизвестно

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