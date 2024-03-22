Гаврилова Анастасия Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Анастасия Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Гаврилов Аникей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Владимир Аникеевич

Отец ребёнка: Гаврилов Аникей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракецкая Гаврилова Александра Аникеевна

Отец ребёнка: Гаврилов Аникей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Гаврилова Галина Аникеевна

Отец ребёнка: Гаврилов Аникей

Рождение ребёнка
01.08.1936

Дочь: Арсентьева Валентина Аникеевна

Отец ребёнка: Гаврилов Аникей

Смерть
10.08.1966

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