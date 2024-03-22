Гаврилова Анастасия Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Гаврилов Аникей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Владимир Аникеевич
Отец ребёнка: Гаврилов Аникей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракецкая Гаврилова Александра Аникеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Аникей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Гаврилова Галина Аникеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Аникей
Рождение ребёнка
01.08.1936
Дочь: Арсентьева Валентина Аникеевна
Отец ребёнка: Гаврилов Аникей
Смерть
10.08.1966