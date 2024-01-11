Глебова -- Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1830
Отец ребёнка: Глебов Иван
Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глебов Иван
Смерть
Неизвестно