Арефьев Павел Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Павел Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1988

Отец: не указан

Мать: Пересторонина Ольга Семёновна

Бракосочетание
03.02.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2010

Сын: Арефьев Иван Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.2013

Сын: Арефьев Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2021

Сын: Арефьев Матвей Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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