Арефьев Павел Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1988
Отец: не указан
Бракосочетание
03.02.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2013
Сын: Арефьев Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности