Шашлаков Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашлаков Сергей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишлаков Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Шашлакова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишлаков Александр Викторович
Мать ребёнка: Шашлакова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашлаков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Шашлакова Мария Сергеевна
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно