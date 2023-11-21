Шашлаков Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашлаков Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашлаков Сергей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишлаков Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Шашлакова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишлаков Александр Викторович

Мать ребёнка: Шашлакова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашлаков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Шашлакова Мария Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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