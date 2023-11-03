Севрюгина Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1801
Сын: Севрюгин Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Севрюгин Дмитрий Кононов
Бракосочетание
По 1801
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Севрюгин Христофор Дмитриев
Отец ребёнка: Севрюгин Дмитрий Кононов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариамна Дмитриева
Отец ребёнка: Севрюгин Дмитрий Кононов
Смерть
Неизвестно