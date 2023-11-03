Севрюгина Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюгина Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1801

Сын: Севрюгин Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Севрюгин Дмитрий Кононов

Бракосочетание
По 1801

Муж: Севрюгин Дмитрий Кононов

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Севрюгин Христофор Дмитриев

Отец ребёнка: Севрюгин Дмитрий Кононов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариамна Дмитриева

Отец ребёнка: Севрюгин Дмитрий Кононов

Смерть
Неизвестно
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