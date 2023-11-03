Ченцов Владимир Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Ченцов Николай Федоров
Мать: Ченцова Анна Адрианова
Бракосочетание
23.01.1915
Жена: Ченцова Таисия Павлова
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
М. 20 Ж. 20
Рождение ребёнка
11.06.1916
Сын: Ченцов Анатолий Владимиров
Мать ребёнка: Ченцова Таисия Павлова
Смерть
Неизвестно