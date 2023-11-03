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Ченцов Владимир Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Ченцов Николай Федоров

Мать: Ченцова Анна Адрианова

Бракосочетание
23.01.1915

Жена: Ченцова Таисия Павлова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
М. 20 Ж. 20
Рождение ребёнка
11.06.1916

Сын: Ченцов Анатолий Владимиров

Мать ребёнка: Ченцова Таисия Павлова

Смерть
Неизвестно
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