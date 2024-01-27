Новоятлева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоятлева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Новоятлев Тимофей Осипович

Отец ребёнка: Новоятлев Осип Васильевич

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Новоятлев Иван Осипович

Отец ребёнка: Новоятлев Осип Васильевич

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
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