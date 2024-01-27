Новоятлева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Новоятлев Тимофей Осипович
Отец ребёнка: Новоятлев Осип Васильевич
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Новоятлев Осип Васильевич
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно