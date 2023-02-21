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(Пономарева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: Пономарев Василий Алексеевич

Мать: Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна

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