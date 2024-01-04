Сафрон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смерти1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: Алексей Игнатьевич
Мать: Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Ефим Сафронович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Андрей Сафронович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Кузьма Сафронович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Анна Сафроновна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Сергей Сафронович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Аксинья/Ксения Сафроновна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Смерть
1809 ст.