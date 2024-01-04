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Сафрон Алексеевич

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

1809 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: Алексей Игнатьевич

Мать: Марья Терентьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Ефим Сафронович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Андрей Сафронович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Кузьма Сафронович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Анна Сафроновна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Сергей Сафронович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Аксинья/Ксения Сафроновна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Смерть
1809 ст.
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