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Рудомёткин Владимир Олегович
Рудомёткин Владимир Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1998
Пол
Мужской
Отец
Рудомёткин Олег Борисович
1963 г.р.
Мать
Рудомёткина (Пономарёва) Вероника Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1998
Отец:
Рудомёткин Олег Борисович
Мать:
Рудомёткина Вероника Владимировна
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