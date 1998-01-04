Рудомёткин Владимир Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудомёткин Владимир Олегович

Рудомёткин Владимир Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1998

Отец: Рудомёткин Олег Борисович

Мать: Рудомёткина Вероника Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close