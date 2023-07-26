Непша (Багмет) Лидия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1976
Отец: Багмет Юрий Григорьевич
Мать: Багмет Лидия Петровна
Бракосочетание
07.10.1995
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
03.09.1996
Сын: Непша Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Непша Сергей Петрович
Рождение ребёнка
06.07.2000
Дочь: Черниговская Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Непша Сергей Петрович