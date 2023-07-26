Непша (Багмет) Лидия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепша (Багмет) Лидия Юрьевна

Непша (Багмет) Лидия Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1976

Отец: Багмет Юрий Григорьевич

Мать: Багмет Лидия Петровна

Бракосочетание
07.10.1995

Муж: Непша Сергей Петрович

Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
03.09.1996

Сын: Непша Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Непша Сергей Петрович

Рождение ребёнка
06.07.2000

Дочь: Черниговская Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Непша Сергей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close