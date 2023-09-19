Гринь Денис Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринь Денис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.2003

Сын: Гринь Данил Денисович

Мать ребёнка: Гринь Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
15.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринь Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринь Наталья Владимировна

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