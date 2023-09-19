Гринь Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.2003
Мать ребёнка: Гринь Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
15.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринь Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно