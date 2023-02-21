Васильченко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильченко Константин

Васильченко Константин

avatar

Место рождения

Ольховый Рог

Дата рождения

1897

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Васильченко Александр

Мать: Степанида

Ольховый Рог
Земля войска донского
Рождение ребёнка
1923

Сын: Васильченко Василий

Мать ребёнка: Васильченко Мария

Казахская ССР
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бурякова Зоя

Мать ребёнка: Васильченко Мария

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Владимир

Мать ребёнка: Васильченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Анатолий

Мать ребёнка: Васильченко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Мария

Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Кс-14, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close