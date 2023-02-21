Васильченко Константин
Место рожденияОльховый Рог
Дата рождения1897
Дата смерти1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Васильченко Александр
Мать: Степанида
Ольховый Рог
Земля войска донского
Рождение ребёнка
1923
Сын: Васильченко Василий
Мать ребёнка: Васильченко Мария
Казахская ССР
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бурякова Зоя
Мать ребёнка: Васильченко Мария
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Владимир
Мать ребёнка: Васильченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Анатолий
Мать ребёнка: Васильченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильченко Мария
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Кс-14, Казахстан