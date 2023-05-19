Семенова Мария Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Мария Федотьевна

Семенова Мария Федотьевна

avatar

Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

24.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Федотий

Мать: не указана

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.08.1913

Сын: Семенов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Семенов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.12.1917

Сын: Семенов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.05.1920

Сын: Семенов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.05.1922

Сын: Семенов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.10.1926

Сын: Семенов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Лукинова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Шляхова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Филиппович

Смерть
24.02.1969
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний: кардио-склероз атеросклероз Н II-III