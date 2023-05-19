Семенова Мария Федотьевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти24.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Федотий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1913
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Семенов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
31.12.1917
Сын: Семенов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
13.05.1920
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
06.05.1922
Сын: Семенов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
16.10.1926
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Лукинова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
15.08.1933
Дочь: Шляхова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1969
Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний: кардио-склероз атеросклероз Н II-III