Воейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1887
Дата смерти15.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1887
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
19.05.1914
Дочь: Reformatskaya Natalya Иосифовна
Отец ребёнка: Ilyin Iosif Sergeevich
Рождение ребёнка
22.02.1917
Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Ilyin Iosif Sergeevich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.12.1965