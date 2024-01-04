Воейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна

Воейкова-Ильина (Воейкова) Екатерина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.05.1887

Дата смерти

15.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1887

Отец: Воейков Дмитрий Иванович

Мать: Voieikov Olga Alexandrovna Александровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Ilyin Iosif Sergeevich

Рождение ребёнка
19.05.1914

Дочь: Reformatskaya Natalya Иосифовна

Отец ребёнка: Ilyin Iosif Sergeevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.02.1917

Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Ilyin Iosif Sergeevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.12.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close