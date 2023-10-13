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Шмыков Геннадий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Шмыков Степан Харитонович

Мать: Шмыкова Дарья

Рождение ребёнка
07.05.1970

Дочь: Канарейкина Елена Геннадивна

Мать ребёнка: Шмыкова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмыкова Ирина Петровна

Смерть
1996
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