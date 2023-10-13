Шмыков Геннадий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Шмыков Степан Харитонович
Мать: Шмыкова Дарья
Рождение ребёнка
07.05.1970
Дочь: Канарейкина Елена Геннадивна
Мать ребёнка: Шмыкова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмыкова Ирина Петровна
Смерть
1996