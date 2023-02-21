Hoffman George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hoffman George

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1870

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

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ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1870

Отец: Hoffman George Johann

Мать: Hoffman Franzisca

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