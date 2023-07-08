Buchmüller Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Buchmüller Wilhelm

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1907

Дата смерти

30.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.
1901 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Buchmüller Friedrich

Мать ребёнка: Buchmüller Charlotte

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Buchmüller Charlotte

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Buchmüller Wilhelm

Мать ребёнка: Buchmüller Paulina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Buchmüller Paulina

Смерть
30.04.1943
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