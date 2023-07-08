Buchmüller Wilhelm
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1907
Дата смерти30.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Buchmüller Friedrich
Мать ребёнка: Buchmüller Charlotte
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Buchmüller Charlotte
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Buchmüller Wilhelm
Мать ребёнка: Buchmüller Paulina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Buchmüller Paulina
Смерть
30.04.1943