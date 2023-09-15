Беляева (Лапиновна) Параскева Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Беляй Анисим Михайлов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ефросинья Анисимова
Отец ребёнка: Беляй Анисим Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно