Беляева (Лапиновна) Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Лапиновна) Параскева Гаврилова

Место рождения

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Беляй Анисим Михайлов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ефросинья Анисимова

Отец ребёнка: Беляй Анисим Михайлов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Анисим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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