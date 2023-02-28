Мухаметвалий Топтаров
Место рождения
Дата рождения1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Топтар Уразманов
Мать: Салимьин
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Шамсиракан Мухаметвалиева
Мать ребёнка: Сахиба
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Шамсизиган Мухаметвалиева
Мать ребёнка: Сахиба
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шамсиямал Мухаметвалиева
Мать ребёнка: Сахиба
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хабибъямал Мухаметвалиева
Мать ребёнка: Сахиба
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Махубъямал Мухаметвалиева
Мать ребёнка: Сахиба
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мухаметлатиф Мухаметвалиев
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Сахибъямал
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Сахибъямал
Место жительства
Неизвестно