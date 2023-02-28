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Мухаметвалий Топтаров

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Топтар Уразманов

Мать: Салимьин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Шамсиракан Мухаметвалиева

Мать ребёнка: Сахиба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Шамсизиган Мухаметвалиева

Мать ребёнка: Сахиба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шамсиямал Мухаметвалиева

Мать ребёнка: Сахиба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хабибъямал Мухаметвалиева

Мать ребёнка: Сахиба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Махубъямал Мухаметвалиева

Мать ребёнка: Сахиба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметлатиф Мухаметвалиев

Мать ребёнка: Сахибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шамсутдин Мухаметвалиев

Мать ребёнка: Сахибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рамазан Мухаметвалиев

Мать ребёнка: Сахибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Исмагил Мухаметвалиев

Мать ребёнка: Сахибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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