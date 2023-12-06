Езимова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1960
Дочь: Езимова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Езимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Езимов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Езимов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Езимова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Езимов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно