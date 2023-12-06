Езимова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Езимова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Попова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.1960

Дочь: Езимова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Езимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Езимов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Езимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Езимова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Езимов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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