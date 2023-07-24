Беляева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеканов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1945

Дочь: Ерошкина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
17.10.1962

Дочь: Никифорова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елхова Галина Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович

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