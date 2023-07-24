Беляева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеканов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1945
Дочь: Ерошкина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
17.10.1962
Дочь: Никифорова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елхова Галина Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Юрий Петрович
Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Пётр Тихонович