Криворучко Евдокия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Евдокия Онисимовна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Григоренко Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Криворучко Михаил Евстигнеевич

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Загрудная Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Криворучко Михаил Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Криворучко Михаил Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Михаил Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно
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