Криворучко Евдокия Онисимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Григоренко Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Криворучко Михаил Евстигнеевич
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Загрудная Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Криворучко Михаил Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Криворучко Михаил Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно