Ежкова Агриппина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1902
Отец ребёнка: Ежков Никита Никичъ Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1906
Дочь: Колесникова Екатерина Никитовна
Отец ребёнка: Ежков Никита Никичъ Дмитриевич
Студенка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно