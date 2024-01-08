Ежкова Агриппина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежкова Агриппина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1902

Сын: Ежков Михаил Никитович

Отец ребёнка: Ежков Никита Никичъ Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Колесникова Екатерина Никитовна

Отец ребёнка: Ежков Никита Никичъ Дмитриевич

Студенка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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