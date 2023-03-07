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Мусихин Давыд Кириллов

Место рождения

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Мусихин Кирилл (Кирюшка) Петров

Мать: Мусихина Настасья Еремеева

дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710