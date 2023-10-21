Едрёнкина Мария Фёдоровна (в архиве Феодотовна)
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения1862
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Федор
Мать: не указана
Дочь: Чудова Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Дочь: Козлова Параскева Ефимовна (т. Паша, Просковья)
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Сын: Едрёнкин Сергеей Ефимович
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Сын: Едрёнкин Илларион Ефимович
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Дочь: Едрёнкина Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Дочь: Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Дочь: ?
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Дочь: ?
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Сын: Едрёнкин Михаил Евфимович
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)
Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)