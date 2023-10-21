Едрёнкина Мария Фёдоровна (в архиве Феодотовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина Мария Фёдоровна (в архиве Феодотовна)

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Федор

Мать: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Между 1881 и 1882

Муж: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: Чудова Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1885

Дочь: Козлова Параскева Ефимовна (т. Паша, Просковья)

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
28.03.1888

Сын: Едрёнкин Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1889

Сын: Едрёнкин Сергеей Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

с. Александровка, Уфимского уезда, Романоская воло
Рождение ребёнка
27.05.1893

Сын: Едрёнкин Исаак Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Едрёнкин Илларион Ефимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1896

Дочь: Едрёнкина Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: ?

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Едрёнкин Михаил Евфимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Едрёнкин Иоанн Евфимович

Отец ребёнка: Едрёнкин Ефим Семеонович (Михайлович)

Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс
Смерть
?.03.1942
д. Старая Александровка, Уфимского района
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
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