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Лобанов Григорий Васильевич

Место рождения

Большое Филисово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1909

Отец: Лобанов Василий Василиев

Мать: Лобанова Агриппина Андреева

Большое Филисово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанова Лидия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанова Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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