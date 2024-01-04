Лобанов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанова Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Леонид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанова Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно