Сакун (Компаниец) Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакун (Компаниец) Мария Платоновна

Сакун (Компаниец) Мария Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Саввишна

Отец ребёнка: Сакунов Савва Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Антонина Саввишна

Отец ребёнка: Сакунов Савва Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакунов Савва Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close