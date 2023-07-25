Сакун (Компаниец) Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Саввишна
Отец ребёнка: Сакунов Савва Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Антонина Саввишна
Отец ребёнка: Сакунов Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно