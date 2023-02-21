Рапакова Апполинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рапакова Апполинария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Рапаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рапаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Иванович

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рапаков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Иванович

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рапаков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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