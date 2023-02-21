Рапакова Апполинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Рапаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рапаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рапаков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рапаков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно