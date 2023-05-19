Юдо Стефан Адамович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1856
Жена: Юдо Марцелия Даниловна
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдо Игнат Степанович
Мать ребёнка: Юдо Марцелия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юдо Марцелия Даниловна
Смерть
Неизвестно