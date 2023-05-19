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Юдо Стефан Адамович

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
05.02.1856

Жена: Юдо Марцелия Даниловна

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдо Игнат Степанович

Мать ребёнка: Юдо Марцелия Даниловна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдо Нестор Степанович

Мать ребёнка: Юдо Марцелия Даниловна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно