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Серлапов Павел Михеевич

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Место рождения

Глебово, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Серлапов Михей

Мать: не указана

Глебово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.06.1928

Дочь: Левшина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Серлапова Анна Ивановна

Глебово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.07.1936

Дочь: Лаврова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Серлапова Анна Ивановна

Глебово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серлапова Анна Ивановна

Смерть
1943
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