Серлапов Павел Михеевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Серлапов Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1928
Дочь: Левшина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Серлапова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1936
Дочь: Лаврова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Серлапова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серлапова Анна Ивановна
Смерть
1943