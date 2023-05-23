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Бровкин Павел Порфириевич
Бровкин Павел Порфириевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Мужской
Отец
Бровкин Порфирий Савватеевич
1900 г.р.
Мать
Бровкина Варвара Дмитриевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Бровкин Порфирий Савватеевич
Мать:
Бровкина Варвара Дмитриевна
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