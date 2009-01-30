Охапкина (Большакова) Таисия
Место рождения
Дата рождения28.12.1926
Дата смерти30.01.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Отец: Большаков Михаил
Мать: Большакова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охапкин ?
Отец ребёнка: Охапкин Юрий
Смерть
30.01.2009
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Владимирская область, Россия