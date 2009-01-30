Охапкина (Большакова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкина (Большакова) Таисия

Место рождения

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.12.1926

Дата смерти

30.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926

Отец: Большаков Михаил

Мать: Большакова Анастасия

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охапкин ?

Отец ребёнка: Охапкин Юрий

Смерть
30.01.2009
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Владимирская область, Россия
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