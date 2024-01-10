Юнисов Зарип
Место рожденияд.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зарипов Абубякер
Мать ребёнка: Хуснижан
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зарипов Умяр
Мать ребёнка: Хуснижан
Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Кочко-Пожарки
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зарипов Абдулла
Мать ребёнка: Хуснижан
с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно