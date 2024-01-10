Юнисов Зарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнисов Зарип

Место рождения

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зарипов Абубякер

Мать ребёнка: Хуснижан

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Зарипов Умяр

Мать ребёнка: Хуснижан

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Кочко-Пожарки
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Фатеха

Мать ребёнка: Хуснижан

д.Кочки-Пожарки Сергачского р-на
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зарипов Абдулла

Мать ребёнка: Хуснижан

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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