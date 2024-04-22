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Боровиковский Александр Львович

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

14.11.1844 ст.

Дата смерти

20.11.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Боровиковский Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Софроницкая Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Боровиковский Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1887 ст.

Дочь: Кишкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Российский Родословный Фонд | https://rgfond.ru/person/230289
Восприемник
02.06.1901 ст.
Воскресения Христова Смольный собор, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Вера Владимировна (Софроницкая) Софроницкая
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Боровиковский,_Александр_Львович
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Смерть
20.11.1905 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: «Паралич сердца» (инфаркт) | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1662, л. 9-280: Метрическая книга Преображенскаго всей г... Показать все
Похороны
24.11.1905 ст.
Собор Преображения Господня всей гвардии, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Отпевание (погребение) | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1662, лл. 9-280: Метрическая книга Преображенскаго всей гвардии собора в С.П... Показать все
Похороны
24.11.1905 ст.
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 1662, л. 9-280: Метрическая книга Преображенскаго всей гвардии собора в С.Петербурге на 1905 г.
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